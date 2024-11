Suusahüppe olümpiavõitja tegi jahmatava ülestunnistuse

Hannawald ütles intervjuus Saksa väljaandele Bild, et põles karjääri lõpus läbi ning langes depressiooni. Ta lõpetas 2004. aasta hooaja varakult ja läks puhkusele Hispaaniasse, kus maailm varises tema ümber kokku. Kodumaale naastes sai ta koheselt abi. "Mind viidi psühhiaatriakliinikusse, kus esimestel nädalatel raviti psühhotroopsete ravimitega, et öösel üldse magada saaksin. Kui ma poleks otse kliinikusse läinud, oleksin võinud lõpetada samamoodi nagu Robert Enke," rääkis ta.

Hannawald lisas, et kuigi kaalus niivõrd vähe, siis tal polnud kunagi toitumishäiret. "Sale olemine on osa meie spordist. Kui tänapäeva hüppajad võtavad särgi seljast, näevad nad välja samasugused nagu mina toona. Midagi pole muutunud, vaatamata kehtivatele kehamassiindeksi reeglitele," sõnas sakslane.

20 aasta eest karjääri lõpetanud endine tipp võtab nüüd väga rahulikult, et vaimne pool ei kannataks. "Nii suudan läbida ka perioode, mis on mõnikord stressirohked. Ja minu tugisammas on selgelt minu pere. See on suurim erinevus varasemaga võrreldes. Toona ei suutnud ma tippsporti ja suhet samal ajal toimima panna," lausus ta.