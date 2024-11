Mercedese tiimiboss: Hamiltoni lahkumine säästis mind peavalust

2012. aastal Mercedesega liitunud Hamilton šokeeris spordimaailma vahetult enne 2024. aasta hooaja algust, kinnitades, et see on tema viimane hooaeg Mercedeses. Ta sõlmis mitmeaastase lepingu Ferrariga.

Wolff tunnistas, et tema jaoks oli Hamiltoni otsus ootamatu, sest see lõpetab 12 aastat kestnud väga eduka perioodi, mil Hamilton võitis kuus MM-tiitlit ja Mercedes kaheksa konstruktorite karikat. Siiski tõdes ta, et otsus oli tore, sest ta oli juba mõnda aega mures Hamiltoni hooga ning tundis, et peab talle tulevikus ust näitama.

"Täiesti mõtlesin sellele, et Lewis võiks lahkuda," ütles Wolff Mercedese F1 tiimi uues raamatus. "Ma lihtsalt ei mõistnud, miks ta vahetas meeskonda enne, kui teadsime, kas oleme konkurentsivõimelised."

Hamiltoni otsus tuli paljudele üllatusena, kuna vaid viis kuud varem pikendas ta Mercedesega lepingut kaheks aastaks. Hiljem selgus, et nii temal kui ka meeskonnal oli esimese hooaja järel võimalik leping üles öelda. "Sõlmisime sellise lepingu, sest usun, et kõigil on oma säilivusaeg," lisas Wolff. "Oleme spordis, kus vaimne teravus on äärmiselt oluline."

Wolff andis esialgu avalikult mõista, et tahab meeskonda tuua peagi Red Bulliga neljakordseks maailmameistriks saavat Max Verstappenit, kuid tõi lõpuks hoopis noore itaallase Andrea Kimi Antonelli.

Wolff võrdles end jalgpalli legendaarsete treeneritega, sest ka tema peab pidevalt mõtlema sellele, kuidas meeskond oleks tuleviku mõistes maksimaalselt hea. "Pean vaatama järgmise põlvkonna poole. See on sama, mis jalgpallis. Treenerid nagu Sir Alex Ferguson ja Pep Guardiola nägid oma superstaaride sooritustes langust ette ja tõid meeskonda noori mängijaid, mis tõi neile järgmistel aastatel tulu."

Mercedes kinnitas hiljuti, et Hamilton sõidab tänavuse hooaja lõpuni, kuigi pärast Brasiilia GP lõppu spekuleeriti, et 39-aastane britt jätab viimased kolm etappi vahele. Hamilton võitis viimati juulikuus. Viimased seitse etappi pole ta poodiumile pääsenud.