Tunnustatud vutiajakirjanik: Kylian Mbappe ei taha enam rahvusmeeskonda esindada

Guardianile, CNNile, New York Timesile ja teistele kaastöid kirjutav Molina, kes paljastanud karjääri jooksul erinevaid skandaale, analüüsis oma YouTube'i kanalil, miks 25-aastane Mbappe ei mahtunud jälle Prantsusmaa koondise peatreeneri Didier Deschampsi valikusse.

Deschamps ütles neljapäeval pressikonverentsil, et ei kutsunud Mbappet, sest ta oli hiljuti vigastatud. «Olen temaga sel teemal arutanud. Võtsin otsuse vastu ainult selle koondiseakna kontekstis. Loomulikult soovis Kylian tulla,» ütles ta.

Molina nimetas seda aga osavaks kriisikommunikatsiooniks ning lisas, et tegelikult ütles Mbappe ise ei. «Ta ei soovinud koondisega liituda nüüd ega taha ka tulevikus, sest ta tunneb, et Prantsusmaa on justkui tema vastu ning keegi ei mõista teda,» sõnas Molina.

Ajakirjaniku sõnul tunnevad Mbappe ja tema esindaja, kes ühtlasi tema ema, et ta on Prantsusmaa meedia poolt võetud põhjuseta sihikule. Nüüd olevat see jõudnud nii kaugele, kus superstaar ei taha enam koondisesse tagasi tulla. «Mbappe jaoks on olukord keeruline. Ta on isegi kaalunud ametliku avalduse tegemist, kuid pole seda veel teinud,» märkis Molina.

Väidetavalt on Prantsusmaa koondises sisepinged ning mängijad ootavad, et 2018. aastal meeskonna MM-tiitlini tüürinud Deschamps saaks kinga ning tema koha võtaks üle legendaarne Zinedine Zidane, kes võitis Madridi Realiga 2016–2018 kolm Meistrite liiga karikat järjest.

Molina lisas, et Mbappe olukord on lahkhelisid võimendanud, sest mängijad tunnevad, et Deschampsil pole enam riietusruumi üle kontrolli. Nimelt osa meeskonnast pidavat tundma, et mõnele – eriti Mbappele – on rohkem lubatud kui teistele ning seetõttu on meeskond jagunenud kahte leeri.

2022. aasta jalgpalli MMi parim väravakütt Mbappe liitus suvel Madridi Realiga, ent nii meeskond kui ka tema ise pole soovitud hoogu veel üles saanud. Hispaania kõrgliigas hoitakse teist kohta ning liider Barcelona on neist juba üheksa silma kaugusel (Realil mäng varuks), prantslasest superstaari arvel on 15 mänguga kaheksa väravat ja kaks väravasöötu.