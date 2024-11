NBAs peatreenerina debüteerinud soomlane sai kõvasti kiita: oleme temalt palju õppinud

Juulis 42. sünnipäeva tähistanud põhjanaaber on Euroopas säranud juba pikalt. Eelmise hooajaga tõestas ta oma sisu veelgi, tüürides Pariisi klubi Euroliigasse.

Läinud ööl oli Iisalo tagasi tavapärases ametis. Üldiselt sujub kõik hästi, 128:104 võit Washington Wizardsi vastu oli hooaja kuues. Edukas stardis on oluline roll ka abitreeneril.

«Koostöö Tuomasega on kulgenud fenomenaalselt,» rääkis 40-aastane Jenkins usutluses YLE-le. «Tal on suurepärane nägemus. Ta armastab korvpalli ning tema ellusuhtumine aitab pidevalt õppida ja areneda.»

«Mängijad on selle hästi vastu võtnud,» märkis Jenkins, kes kinnitas, et Iisalo vastutabki eelkõige tiimi rünnaku eest.

«Tempo, põhitõed ja palli kontroll – oleme temalt palju õppinud. Võrreldes varasemaga on praegune tegevus palju unikaalsem. Aga olen väga elevil ning mängijad soovivad samuti asjaga kaasas käia.»

Soomlast kiitsid ka mängumehed. «Ta on suurepärane ja tore kutt. Ta on toonud mängu palju elemente, millest pole varem kuulnudki,» sõnas NBA kollanokk, Kanada koondise tsenter Zach Edey.

Veidi kogenum, ameeriklane Desmond Bane lisas: «Olulisim märksõna on lihtsus. Rünnakul võid tihti hakata liiga palju kombineerima ja fookus läheb valedele asjadele. Tuomas on oma põhimõtetes väga selge ja sirgjooneline. Ta on meid palju aidanud.»