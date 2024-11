Bayern vajas Metsa ja St. Pauli alistamiseks iluväravat

Tänavu 26 punkti kogunud Bayern jätkab Saksamaal liidrina ja edestab Leipzigi, kes on ühe mängu vähem pidanud, 6 silmaga. 18 tiimi seas 15. kohta hoidev St. Pauli on kogunud sarnaselt Hoffenheimiga 8 silma, kuid parema väravate vahe tõttu istub eestlase tööandja rida kõrgemal. Hoffenheimi kasuks räägib see, et neil on üks mäng veel varuks.