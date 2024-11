Kaalulangetamisega liiale läinud Ferrari sõitja viidi haiglasse

Britt kaalus 70 kg, kuid soovis veel kergem olla, et tulemusi parandada. Tema sõnul läbivad kergemad sõitjad raja pool sekundit kiiremini ehk neil on eelis.

«Me ei tohiks sattuda olukorda, kus tiimid otsivad ainult kõige kergemaid juhte. See on ka ohutuse küsimus. Sõitjad püüavad kaalust alla võtta, aga see on kestvussõit, mistõttu võib see olla ohtlik,» ütles BMW Motospordi juht Andreas Roos.