Mis nüüd? City leiab ennast Guardiola-ajastu suurimast august

«Tänasel pressikonverentsil küsiti minu käest, kas see on ajastu lõpp. Ma tean, et inimesed tahavad seda: olen seda juba aastaid tajunud. See, mida meil on õnnestunud viimastel aastatel korda saata - inimesed on öelnud, et see on raske. Aga kui keegi tahab meile pähe teha, siis ta seda ka teeb, sest me ei võida järgmise 50 aasta jooksul iga aasta liigat. See on lihtsalt võimatu,» lausus Guardiola.