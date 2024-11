VIDEO Tennisemaailm sai kolmetunnise trilleri ja comeback'i järel uue valitsejanna

«Kui ma matši lõpus põrandale vajusin, siis... ma ausalt öeldes ei arvanud, et nii teen, sest olin endale andnud lubadus, et hoian seda puhtalt suurte slämmide jaoks. Aga arvestades seda viisi, kuidas finaal kulges, siis olin lihtsalt nii väsinud ja tahtsin lamada,» lisas ta muige saatel.

Gauff tegi kohtumises küll rohkem topeltvigu (4 vs. 1), kuid oli üldiselt siiski oma servil kindlam. Esimese servi õnnestumise protsent oli temalt 64 (vs. 61), selle võiduprotsent 70 (vs. 63) ning samamoodi virutas ta viis pallinguässa (vs. 4.).