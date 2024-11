VIDEO Lionel Messit tabas suur krahh

Messi sõber ja tiimikaaslane Jordi Alba sõnas pärast konkurentsist pudenemist, et MLSi formaat on veidi ebaaus. «See on küll juba mitu aastat kasutusel olnud, kuid mina leian, et see peaks olema lihtsalt ühe konverentsi võitja vs. teise konverentsi võitja, et asi oleks võimalikult aus,» sõnas hispaanlane.