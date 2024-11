Eesti võistlustantsijad tulid U21 MMil hõbedale

U21 vanuseklassis krooniti nõnda maailmameistriteks Itaalia lipu all võistelnud Riccardo Marzaro ja Marta Poshyvak. Nende järel tulid hõbedale aga eestlased Elisei Matveev ja Ellimarii Gelenits.

Treener Jörgen Kapi hoolealuste ühine medal on selle võrra väärtuslikumgi, et nad on koos tantsinud kõigest pool aastat.