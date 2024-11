Hyundai rallimees tegi tuleviku osas avalduse

Järgmisel aastal teevad Hyundais täishooaja Ott Tänak ja Thierry Neuville. Praegu pole teada, kas Lõuna-Korea tiim jätkab uuel aastal samasuguse sõitjate süsteemiga, kus kolmas auto kuulub jagamisele, või teeb kolmas sõitja samuti täishooaja. Meedias on spekuleeritud, et kui realiseerub viimane variant, liitub Hyundaiga prantslane Adrien Fourmaux, kes seni sõitnud M-Sport Fordis.

Mikkelsen ütles Kesk-Euroopa ralli järel, et tema tulevik on lahtine. Rallit.fi kirjutab, et olukord pole muutunud. «Ma ei ole kindel, kas sõidan järgmisel hooajal Rally1 autoga,» ütles Norra võidusõitja.