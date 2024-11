EDETABEL Kui palju teenivad Inglismaa kõrgliiga kallimad jalgpallurid?

Kuigi Euroopa klubijalgpallis makstavate palkade osas pole absoluutset selgust võimalik saavutada (erinevalt USA profispordist, kus kõik palgad avalikud), siis on Spotraci näol tegemist antud teemas ühe usaldusväärsema allikaga, mille koostatud pingerida on põhjust usaldada kui mitte täpsete summade, siis suurusjärkude ja suhestumise osas küll.

Jadon Sancho, kelle Man United laenas hooaja alguses Chelseasse, saab aastas 15.49 miljonit eurot. 2021. aastal Manchesteri siirdunud Sancho on selle ajaga pidanud 83 kohtumist, seega tema teenis iga mänguga veidi alla 200 000 euro. Lisaks on temaga kaasas käinud erinevad probleemid, sealhulgas eemaldati ta käitumise tõttu meeskonnast.

Liiga kaks enim teenivamat mängijat on Manchester City liidrid Kevin De Bruyne (24.79 miljonit eurot) ja Erling Haaland (23.24 miljonit). Erinevalt nende linnarivaalist, on need mehed väärt igat senti, sest City on viimastel aastatel kohalikku liigat domineerinud. Samas on märkimisväärne, et tänavu maailma parimaks palluriks valitud Rodri asub edetabelis alles 20. kohal, pistes aastaga taskusse 13,63 miljonit eurot.