GALERII Kaua tehtud kaunike: Eesti koondis teenis viimase 10 aasta jooksul teise võidu!

Eesti tegi viimase veerandaja esimese ligi kahe minutiga 7:1 spurdi, mis kasvatas edu 11-punktiliseks. Taani proovis lähemale ronida ning jõudis kaks minutit enne lõppu nelja punkti kaugusele, kuid Eesti tegi seejärel 9:0 spurdi, mis otsustas mängu saatuse.

Naiste kossukoondise viimase kümne aasta ajalugu on olnud kergelt öeldes masendav. Pärast 2014. aasta EM-valiksarja võitu Portugali üle saadi ametlikes mängudes järjest tappa seitse aastat, kuniks õnnestus alistada Suurbritannia. Too võit vankrit veerema ei lükanud, sest järgnes kolmeaastane põud. Võib vaid loota, et 10. novembri triumf mõjub hoo mõttes positiivsemalt.