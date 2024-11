Tour de France'i rekordimees lõpetas profikarjääri haruldasel kombel

Mani saarelt pärit Cavendish osales Singapuris toimunud võistlusel Tour de France Criterium, kus eraldus viimastel meetritel grupist ning võitis.

«Sain viimase viie ringi jooksul aru, et need on minu karjääri viimased 15 kilomeetrit. Kui läksin viimast korda mööda viimase kilomeetri tähisest, muutusin emotsionaalseks,» rääkis Cavendish pisarsilmil Eurosportile.

Cavendishil oli pärast suvist Tour de France'i võistluspaus, mistõttu polnud ta enda sõnul nii terav kui tavaliselt, ent tahtejõud oli sellest üle. «Läksin lõpus Jasper [Philipsenist] mööda, mispeale ta kiirendas, aga tahtsin seda võitu lihtsalt nii väga. Olen väga uhke, et võitsin oma viimase profivõistluse,» sõnas ta.

Cavendishist sai suvel enim Tour de France'i etappe võitnud mees. Tema nimel on neid 35, mida on üks rohkem kui legendaarsel belglasel Eddy Merckxil. Cavendish võitis karjääri jooksul võitis 165 võistlust, 2011. aastal krooniti ta grupisõidu maailmameistriks.

«Armastan seda sporti, olen alati seda armastanud, eriti Tour de France'i,» ütles päevakangelane. «Tour de France ei ole lihtsalt jalgrattavõistlus, see on maailma suurim iga-aastane spordiüritus. See on midagi, millest unistavad nii lapsed kui ka täiskasvanud – see on miski, millele mõtled trenni tehes.»

Cavendish kavatseb pärast karjääri lõpetamist jääda ikkagi rattaspordi juurde. «Jalgrattasõit on vabaduse vorm, see on viis, kuidas kohtuda inimestega, olla oma mõtetega üksi ja olla täpselt selline, nagu tahad. Sellel spordialal on tohutu potentsiaal. Usun sellesse siiralt, olen alati uskunud ning püüan teha kõik võimaliku, et see edasi areneks,» lausus Astana värvides karjääri lõpetanud mees.

Ta jätkas: «Tegelikult saan nüüd rattaspordile isegi rohkem pühenduda. Tõesti ootan huviga, mida tulevik toob. Ma poleks osanud soovida paremat hüvastijättu kui siin. See, et mu naine ja sõbrad on kohal, on imeline. Olen nii emotsionaalne ja tänulik ning loodan, et kõik nautisid seda hetke.»