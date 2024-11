Eesti käsipall astus arengus pika sammu edasi

Ühiste eesmärkide nimel saavutati kokkulepe, mis allkirjastati nii Excellent Business Solution Eesti AS tegevjuhi Lenno Oja, kui ka Eesti Käsipalliliidu juhatuse liikme Martin Pihlamäe poolt. Sellega toetab Excellent Business Solution Eesti Käsipalliliitu, seisab pressiteates.

«Excellenti eesmärk on aidata ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele, sest nende äritarkvara kasutades on mitmed tööprotsessid automatiseeritud. Koostöö Eesti Käsipalliliiduga hõlmab samuti IT lahenduse pakkumist, mille abil käsipallikogukond saab võimaluse paberivabaks asja-ajamiseks ning võistluste ettevalmistamiseks ja korraldamiseks,» ütles Excellenti tegevjuht.