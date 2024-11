Hyundai tiimipealiku sõnul teavad Tänak ja Neuville ise, kuidas viimasel MM-rallil käituda

Praegu on paigas nii palju, et individuaalseks maailmameistriks tuleb Hyundai sõitja. Ilmselt Thierry Neuville, sest ta edestab Ott Tänakut 25 punktiga. Aga teoreetiline võimalus on ka meie mehel.

«See jääb sõitjate endi teha,» vastas tiimipealik Cyril Abiteboul wrc.com küsimusele, kas oodata on tiimikorraldusi. Ehk ta andis mõista, et väga kogenud Tänak ja Neuville peaks ise aru saama, kuidas end viimasel rallil üleval pidada.

Tõsi. Nii tiimiboss kui ka Neuville on juba varem mõista andnud, et ilmselt peavadki võistkonna punktide eest vastutama Tänak ja kolmas sõitja Andrea Mikkelsen.

«Hooaja alguses oligi meie peamine siht individuaalne tiitel. Nii et juba selle tähistamine on tore. Toetame viimasel etapil mõlemat, Thierry'd ja Otti, aga tahame ka võistkondlikult tugevalt lõpetada. Tiimide heitlus on endiselt pingeline. Peame olema A-tasemel, et Toyota elu nende tagahoovis võimalikult raskeks teha,» arutles Abiteboul.