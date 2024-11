Eesti vabavõitleja teenis MMilt ajaloolise pronksi

Tegemist on Eesti vabavõitlejate esimese maailmameistrivõistluste medaliga juunioride vanuseklassis, seisab pressiteates.

Selteri treeneri Ott Tõnissaare sõnutsi on üleminek noorteklassist täiskasvanute klassi pea igal spordialal võrdlemisi keeruline teekond. Kuid esimesed sammud on suudetud astuda.

«Siinkohal tuleb Roni ees müts maha võtta – kõik see kadalipp sai vormistatud kenaks tulemuseks, mis näitab, et selles mehes on sisu,» lisab Tõnissaar