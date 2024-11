Norra suusatäht kadus nagu maa alla

Pärast seda on vähesed temast midagi kuulnud ja teda näinud. «Väljaspool suusahooaega on Skistadi sama lihtne leida kui vett Sahara kõrbes,» märkis spordiajakirjanik Thomas Haarstad Expressenile. «Ta tegi eelmisel kevadel selgeks, et läheb mõneks ajaks peitu ja on tõesti oma plaanist kinni pidanud.»

Expressen püüdis suusatajat ka tema treeneri Margrethe Bergane kaudu kätte saada, kuid tulutult. «Küll aga võin teatada, et ta on elus,» muheles treener.

Bergane käe all on Skistad suvel treeninud. Norra murdmasuusataja Tiril Udnes Wengi sõnul on koondisekaaslased püüdnud Skistadiga koos treenida, kuid see pole õnnestunud. «Ta on täiesti ära ununenud juba,» teatas Lotta Udens Weng.