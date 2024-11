Žalgirise uus täht põrus Euroliiga debüüdil, aga näitas nüüd sisu: ta tuleb teisest galaktikast

Mis siin salata – esimene mäng läks aia taha. Tagamees eksis kõigil neljal viskel ning patustas kahe pallikaotusega. Kasulikkuse teguriks (PIR) tegi see lõpuks -9. Tõsi, tema platsil olles jäi tiim vaid punktiga miinusesse.

«Kõige keerulisem on kaitses positsioneerumine. NBAs jäävad mängijad tavaliselt pallist väga kaugele ning tulenevalt kaitse kolme sekundi reeglist ei saa väga palju teisi aidata.»

Ta jätkas: «Nii et algus oli väga nigel, kaitses läksid kohavalikud väga viltu. Rünnakul oli asi tegelikult parem. Ta on tõeline skoorija. Usun, et kui ta hakkab nii rünnakul kui ka kaitses agressiivsemalt mängima, siis loksub kõik paika.»