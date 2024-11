M-Spordiga võib liituda mees metsast

WRC-hooaeg on lõppemas ja uue alguseni jaanuari lõpus pole enam palju aega jäänud. Nagu kombeks, siis M-Sport Fordi meeskond on ilmselt viimane, mis teatab oma sõitjate rivi. Kuigi meediast on läbi käinud mõned nimed, kes võiksid ihuda hammast Ford Puma Rally1-autole, siis nüüd on mängu sekkunud tõeline üllatusnimi.