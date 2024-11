VIDEO Inglismaa tippkohtunikku kahtlustatakse Liverpooli ja Jürgen Kloppi põlastamises

Kohtunike juhtimisorgan (PGMOL) teatas, et Coote ei vilista hetkeseisuga ühtegi kohtumist ning seda kuni selle hetkeni, kuni täielik uurimine saab ühele poole. Sotsiaalmeedias on levimas video Coote’ist, kus ta väljendab end Klopi ja Liverpooli osas väga vulgaarselt.

Klipis on näha, kuidas mehelt, keda väidetakse olevat Coote, küsitakse küsimusi ning Liverpooli ja Klopi kohta. «Liverpool on p*sk,» teatas Coote, mida ta klubist arvab. Seejärel alustas ta pikka tiraadi Kloppist, nimetades teda ebatsensuursete sõnadega.

Näib, et videos viitas Coote Premier League'i mängule, kus ta mõistis õigust 2020. aasta juulis Liverpooli ja Burnley vahel. Matš lõppes 1:1, kuid Klopp kritiseeris Coote'i pärast matši, öeldes, et kohtunik ei vilistanud Liverpooli mängijate vastu tehtud vigu.

Sotsiaalmeedias laialdaselt jagatud video kohta pole teada, millal see täpselt salvestatud on. Hilisemas salvestuses tuleb ka välja, et Coote arvas seda videot minevat vait kitsale ringile inimestele, sest öeldakse selgesõnaliselt, et see videoklipp ei tohi kellegi teise kätte jõuda.