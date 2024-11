Eesti käsipallimeeskond näitas uut kvaliteeti

Eesti käsipallikoondise joonemängija Hendrik Varul (sinises) viskas Pariisi olümpia poolfinalisti Sloveenia väravasse üheksa palli vaatamata sellele, et sloveenid rappisid teda nagu rannamees rotti.

Eesti käsipallimeeskond oli pühapäeval ühe värava kaugusel, et hammustada viigipunkt Pariisi olümpiamängude poolfinalist Sloveenia käest. 28:29 kaotus mõjus rusuvalt, sest suur saavutus oli käega katsuda. Peatreener Martin Noodla käe all tehtud kvaliteedihüpe on aga ilmne.