Legendaarsel rallibossil vajus Rovanperä sõitmas nähes suu ammuli

«Ta on tõeline tipptase ning on tõeline lendav soomlane - nimekiri, kuhu kuuluvad [Ari] Vatanen, [Hannu] Mikkola, [Markku] Alen ja Henri Toivonen, kui piirduda vaid mõningatega,» vahendab rallit.fi Fiorio öeldut.

Ühtlasi andis omaaegne Lancia ninamees mõista, et kui Rovanperä tahab, on ta võimeline ka teistes sarjades läbi lööma. «Teda ootab ees suur karjäär, kuna on võimeline kõikvõimalike mootorispordi klassidega kohanema ja valmis ennast ja enda oskusi proovile panema,» lisas ta.

Ka eelneval kolmel aastal Fiorio Cupil võidutsenud Crugnola kergitas Rovanperä ees kaabut. «Teadsin, et see vastasseis saab olema nagu mäe vallutamine, kuid andsin endast parima. Maailmameistrile kaotada on tõeline au ja seda ei maksa häbeneda. Loodan lihtsalt, et saan peagi uue võimaluse temaga võidu kihutada,» sõnas itaallane.