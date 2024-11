Üllas žest: pronksiklubi loovutas medalid esimesena poodiumilt välja jäänud satsile

De facto on lõunanaabrite tänavune pronksisats FK Auda, kes kogus 36 vooruga 60 punkti, edestades esimesena medalita jäänud Valmiera FCd viie silmaga.

Selle edu põhjus peitub aga tõsiasjas, et Valmiera meeskond sattus hooaja jooksul rahahätta, hilinedes sellest tulenevalt mitmete maksetega ja eksides ühtlasi liiga litsentsireeglite vastu. Selle kõige tulemusena määras Läti alaliit neile üheksapunktiline karistus, mis jättiski nad hooaja lõppedes medalita.

«Soovin anda teada, et anname need pronksmedalid Valmieria mängijatele. Tahan, et inimesed saaksid aru: nad väärival neid medaleid väljakul näidatu eest ja kõik, mis toimub väljaspool platsi, ei puutu kuidagi mängijatesse. Seepärast annamegi oma autasud neile,» sõnas Auda klubi sloveenist peatreener Zoran Zeljković.