Rovanperä hurjutas ralliisasid

Seda ennekõike põhjusel, et Lancia omaaegse tiimibossi Cesare Fiorio korraldatud mõõduvõtt oli erakordselt kompaktne, andes sõitjale piisavalt vaba aega, et gaasipedaali tallamise asemel ka süüa, puhata ning fännidega suhelda.

«Arusaadavalt pole võimalik siit kõiki asju [MM-etappidele] üle kanda, kuid mõningaid komponente siiski võiks. Näiteks ajagraafiku tegemine – ükskõik mis rallile me ka ei lähe, ma pole kusagil näinud vajadust päriselt kell 5 hommikul ärgata, et kella 10ks õhtul tagasi hooldusalasse jõuda,» osutas soomlane usutluses DirtFishiga esmajoones pikkadele päevadele.

Siis on inimestel võimalik ka sõitjatega päriselt suhelda, sest me pole kogu aeg hõivatud, väsinud või tigedad. Kõigil on võimalik veidi lõunapausil aeg maha võtta ja midagi muud nautida, kui päev otsa autos istumist,» jätkas Rovanperä, kes kugistas MM-etappide harjumusest Itaaliaski oma lõuna sisse 20 minutiga. Olgugi et tegelikult oli tal selleks aega üle tunni...