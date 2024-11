Suusakoondise peatreener ja juht Aivar Rehemaa rääkis Postimehele, et kõik vajaliku on ta saanud koondislastega ära teha. «Kunagi alati vingusin ja kurtsin iga asja peale. Tänaseks olen aru saanud, et sellest pole kasu.

Üritan sportlastele tekitada sellised tingimused ja võimalused, kui me seisame seal MK-sarja hooaja esimese, Ruka etapi stardis, et meil oleks mahajäämine maailma tipust võimalikult väike,» sõnas ta. «Kui ma kunagi ise olin sportlane, siis laud oli kaetud ja maailma tipptase tagatud. Enam vähem tean, mis selleks vaja on. Praegu ei julge veel rääkida medalitest, küll aga nendest kohtadest, mida me aastaid sõitnud pole.»