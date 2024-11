Paul Aroni järgmise aasta plaan on paigas, kuid enne tuleb F2s sõita nii, nagu homset poleks

Paul Aron on sel aastal F2 sarjas noppinud enim poodiumikohti, kokku seitse. Kaks etappi enne hooaja lõppu ei ole meistritiitli võitmine võimatu ülesanne, kuid tuleb loota suurt õnnestumist Katari etapil.

Vormel 2 sarja kaks ja pool kuud kestnud sügispaus saab peagi läbi, kui novembri lõpus sõidetakse kahel nädalal järjest viimased etapid Kataris ja Abu Dhabis. Eesti parim vormelisõitja, F2 punktitabeli neljas, Paul Aron on pausi ajal teinud tiimiga kõvasti tööd, et otsustavatel etappidel endast maksimumi anda. Selle kõige taustal on aga saanud paika tema 2025. aasta plaanid.