Isaga jahil käinud hokiäss viidi haiglasse

Gregorio isa on ühtlasi ka Itaalia jäähokiliidu president. Ta kahetseb juhtunut sügavalt ja ei taha seda enam kunagi meenutada. «Oma pojaga jahil olles tulistasin ma teda täiesti kogemata. Ma ei taha sellest enam rääkida. See on midagi, mida on ääretult valus meenutada. Õnneks ei juhtunud temaga midagi tõsist,» sõnas ta.