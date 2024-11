Välbelt küsiti hiljuti, mis peaks juhtuma, et tunamullu Ukrainas süütuid inimesi tapma hakanud Venemaa naaseks rahvusvahelisele areenile. «Kui näiteks oleksime visanud korraliku pommi Londoni kesklinna, oleks kõik juba läbi ja meid lubataks igale poole. Meid pole kunagi armastatud, isegi kui on tehtud nägu, et armastatakse,» rääkis Välbe portaalile news.ru.