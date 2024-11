Eile õhtul teatasid kettagolfi profituuri (PDGA) sotsiaalmeediakanalid, et Tattar on jõudnud ajaloolise saavutuseni, kuid pärast olid nad sunnitud oma sõnu sööma. Kuigi ka 1000 punkti on kiiduväärt saavutus, siis ühe pügala võrra otsustati tema reitingut tagasi tõmmata.