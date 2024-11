Eesti purjesport tahab tõusta olümpial medalikonkurentsi. Kuidas see on võimalik?

Alaliit alustas uut tööperioodi värske juhatuse ja strateegiaga. Uueks presidendiks valiti pikaaegne juhatuse liige ja asepresident Nuutmann. Uue juhatuse üheks eesmärgiks on võidelda medali eest Los Angelese 2028. aasta olümpiamängudel.

«Jahtklubide Liidu juures on saavutusspordi komisjon, kelle ettepanekul sellesse täiesti uude projekti saavad kandidaadid tekkida. Eesti koondis endiselt jätkab, aga olümpiaprojektil on uus eelarverida, toetus ja uued kriteeriumid,» sõnas Nuutmann Postimehele.

Kuna Eesti suvi on lühike, siis peavad meie purjetajad minema lõunasse treenima. Seal on neil vaja välistreenerit. «Meil on plaan, kui on ühe klassi esindajad, saame ühise treeneri sportlastele.

Lisaks on tähtis väljaspool kodumaad peetavate Euroopa või maailmakarika etappidel osalemine. Maailma tippu pürgivad purjetajad peavad võistlema väljaspool, kus saavad vajaliku kogemuse,» märkis alaliidu president.

Praegu on olümpiaprojektis neli tugevat kandidaati. «Meil on uks lahti, sealt võib ära langeda ja juurde tekkida. Praegu on väga hea seis ja tahame panustada sellesse, et neljal noorel sportlasel oleks piisavalt hea rahastus, et nad saaks valmistuda Los Angelese olümpiaks,» lausus Nuutmann.

Alaliidu president märkis, et nende ülesanne on leida eelarvereale raha, et saaks tagada olümpia ettevalmistuse neljale kandidaadile. Need kandidaadid on: Romi Safin (ILCA 6), Emma Viktoria Millend (IQFoil), Mia Marin Lilienthal (ILCA 6) ja Katariina Roihu (ILCA 6).

Presidendina on Nuutmannil seatud selge eesmärk, mis on selge, mõõdetav ning mille tibusid saab 2028. aastal lugeda. «Olümpiamedal, mille viimati võitsime purjetamises 1992. aastal. Lisaks on tähtis ka klubide ja treenerite vaheline koostöö,» lõpetas ta.

Juhatuse koosseis järgmised neli aastat: Sven Nuutmann, Alari Akermann, Martin Berkmann, Toomas Tõniste, Tuuli Org, Karl Hannes Tagu ja Kai Kallas.