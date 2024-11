Vehklemisliit otsib edasi peatreener-kondiiter-keevitajat. Kas leiab?

Loo kõige tragikoomilisem osa seisneb selles, et kui sügavamalt analüüsida, siis teatud nurga alt vaadates on peatreenerit kõige vähem vaja sportlikus mõttes. Naiskonna liikmed on nii kogenud – aasta lõpuks on kõik 30. sünnipäeva ära pidanud –, et põhimõtteliselt saavad ka neljakesi üksteist juhendatud ja vajalikele nüanssidele tähelepanu juhitud. Ent nagu naiste kommentaaridest nähtus, vajatakse pealikku ka paljude muude asjade jaoks.