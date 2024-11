PARC FERMÉ WRC-sari saab uuel aastal veel ühe raputuse, mis teeb sõitjad tusaseks

Võtsime vaatluse alla ka WRC-sarja uue ametliku rehvipartneri Hankooki, mille toodanguga peavad alates Monte Carlo rallist sõitma kõik Rally1- ja Rally2-autod. Sõitjate seas levivad jutud, et rehvikvaliteet on võrreldes Pirelli ja Micheliniga oluliselt kehvem ja kogu virr-varr võib muuta rallide jälgimise veelgi põnevamaks.

Rally1-autosid puudutavad tehnilised tingimused järgmiseks aastaks pole jätkuvalt paigas, kuid selle kohta levivad erinevad kuuldused. Kuigi mitmed tippsõitjad, nende seas Sébastien Ogier ja Thierry Neuville, on väljendanud, et jätkata tuleks hübriidajamiga, siis tundub, et see on ikkagi kadumas. Kuid ehk ootab selle taustal Rally1-autosid ees veelgi rohkem uuendusi.