19-aastane Madridi Reali tulevikutegija oli sunnitud karjääri lõpetama

Kaks aastat tagasi sai Cucalon ühes noorteliiga mängus tõsiselt vigastada ja on sellest ajast peale võidelnud tagasituleku nimel. Nüüd on aga selge, et noor hispaanlane tippjalgpalli enam pallimurul ei mängi.

Kätte saabus valus hetk, kus hüvasti tuli jätta tulevikuga profijalgpallis. «Aga ärge saage minust valesti aru: see pole üldse kurb hüvastijätt. Lõppkokkuvõttes arvan, et mul oli tõeline privileeg kuuluda maailma parimasse klubisse ja elada unistuse järgi,» ütles Cucalon, et on teinud otsusega rahu.