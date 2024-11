Meedia: Red Bull külvati miljonitega üle ja peksupoissi üle parda ei visata

F1 hooaja lõpuni on jäänud veel kolm etappi ning raske on näha, et keegi suudaks Red Bulli sõitja Max Verstappeni teed neljanda järjestikuse MM-tiitlini väärata. Ilmselt jäädakse aga ilma konstruktorite MM-tiitlist ning antikangelast on selles loos kehastanud Verstappeni tiimikaaslane Serio Pérez. Kui alavormis mehhiklast on sõitjakohalt kangutatud pikka aega, siis nüüd tundub, et energiajoogihiid külvati kümnete miljonitega üle Pérezi suursponsorite poolt ning tema karjäär jätkub tiimis ka 2025. aastal.