VIDEO Tippklubi kaotas lisaajal Euroliiga veritsenud punasele laternale

«Me olime häbiväärsed. Mängisime aasta halvimat kaitset meie jaoks halvimal hetkel. Tegime täpselt seda, mida me poleks kunagi pidanud tegema. Mängisime kohutavat kaitset ja see on ilmselgelt ka kaotuse põhjus. Oleme pealiskaudsed. Peame minema videot vaatama, valmistuma ja tulevikus loodetavasti paremini mängima,» rääkis Messina pressikonverentsil.

Messina ütles, et eelduslikult nõrk Alba mõjutas seda, kuidas Milano staarid mängule lähenesid. «See, kuidas me otsustavatel hetkedel mängisime, avaldas kindlasti mõju. Arvasime, et 12-14 punktilise eduseisuga on lihtne võita.