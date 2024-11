Hyundai pealik utsitas Tänakut: Otil pole midagi kaotada ja ta võib minna suruma

Sõitjate punktitabelis on asi vast kõige selgem – MM-tiitli võidab Hyundai sõitja. Küsimus on, kas oma esimese meistritiitli nopib Thierry Neuville või suudab Tänak tagasi teha 25-punktilise vahe ning võita oma teise MM-tiitli.

Kuigi Abiteboul ei taha Neuville ülemäärase pinge alla panna, siis vihjas ta, et Tänak võib Jaapanis vajutada gaasipedaali põhja. «Thierry peab võtma konservatiivse lähenemise ja me tiimina saame sellest täiesti aru. Seevastu Otil pole midagi kaotada ja seetõttu võib ta minna kõvasti suruma. Aga mitte selleks, et Thierry rütmi häirida, vaid et koguda nii palju punkte kui võimalik,» ütles Abiteboul rallit.fi’le.

Oluline ongi siin mängu tuua meeskondlik punktitabel. Hyundai juhib seda, aga vaid 15 punktiga Toyota ees. Jaapani ralli on teadupärast just Toyota koduvõistlus ning neilt oodatakse sealt meistritiitlit.

Seega pole ime, et kui Abiteboul lubab Neuville’il kaalutletumalt sõita, siis peavad suure punkte jahtima Tänak ja norralane Andreas Mikkelsen. «Andrease puhul oleme näinud, et ta suudab punkte tuua ka siis, kui kõik ei lähe plaanipäraselt. Seega on meil vaja ka tema panust. Andreas ja Ott on ilmselt need, kelle käes on meeskondlikku MM-tiitli võti,» ütles Abiteboul lõpetuseks.