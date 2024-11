WRC korraldaja loobub ühest võistlussarjast

WRC Promoter, mille suurosanikeks on Saksamaa ettevõte KW25 ja energiajoogihiid Red Bull, on ralli MM-sarja korraldanud alates 2013. aastast. 2022. aastal võtsid nad oma tiiva alla ka ralli EM-sarja, aasta varem rallikrossi MM-sarja.

FIA teatas sel nädalal, et on alustanud uue promootori otsimist, kes peaks ohjad haarama juba järgmisel aastal. «Rallikrossi maailmameistrivõistlused on viimastel aastatel tohutult arenenud nii tehnoloogia kui ka võistluslikus mõttes,» teatas FIA president Mohammed bin Sulayem.