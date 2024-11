Endine NBA ja Euroliiga pallur krüptilises videos: kardan oma elu pärast

«Minuga on käitutud halvasti, väärkoheldud, eiratud ja minust on tehtud kehva vaimse tervise näidis. Kardan oma elu pärast iga päev. Minu kogukonna inimesed kujutavad mind kellenagi, kes võib tekitada probleeme ja muuta asjad teistele keeruliseks, kuigi püüan ainult abiks olla,» rääkis Singler ühes videos.

Ta jätkas: «Tunnen, et mul on mingi omadus, tugevus ja eesmärk, mida ei hinnata.» Kõik videod kestsid täpselt 90 sekundit ning lõppesid poole sõna pealt.

Teises videos ütles Singler, et on oma praeguses majas elanud viis aastat ning tunneb, et inimesed hoiavad teda pantvangis. «Olen palunud oma naabreid, perekonda ja sõpru, et nad ühineksid minuga, aga mind on tehtud narriks. Olen täpselt sama inimene, kes alati, aga nad loovad minust halba kujundit. Reaalsuses tahan lihtsalt äri ajada ja...» rääkis ta, kuniks video katkes.