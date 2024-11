VIDEO Tänak testib Hyundai järgmise aasta autot

Hyundai WRC programmijuht Christian Loriaux kinnitas mõne päeva eest, et uuel autol on mitu olulist muudatust, kuid ta ei laskunud detailidesse. «Me ei taha liiga palju öelda, mida järgmisel aastal teeme. Oleme homologeerimiseks dokumendid esitanud ja auto on veel testimise faasis, kuid järgmiseks ja 2026. aastaks on meil neli jokkerit. Ütleksin, et meil on mõistlikult uuendusi, kuid ma ei saa rohkem lisada,» rääkis ta Autospordile.