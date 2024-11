«Kinnimajja mind kohe ei pistetaks, kuid...» Miks on Eesti koondise ässal keeruline tippliigasse naasta?

Kogenud diagonaalründajal on väga keeruline leida mängupaika Euroopa tippliigade sekka kuuluvast Poolast. Miks? Põhjuse juured peituvad 2022/23 hooajas, mil Teppan pallis kehva renomeega Bedžinis, kes talle kolme ja poole kuu palgaraha võlgu jäi. Ega ole seda tänaseni klaarinud…

«Küsimus pole ainult selles, et minu pangakontol on arvestatav miinus, vaid selles, et Poola riik tahab ju ka oma raha saada. Nende maksuameti silmis olen mina võlglane, seega kui ma tahaks uuesti sinna mängima minna, siis mu esimene palk läheks ilmselt maksude tagasi võtmiseks,» avab Teppan tausta Postimehele.

«See summa pole nii suur, et mind riiki sisenedes kohe rajalt maha võetaks ja kinnimajja pistetakse, kuid see tuleks siiski likvideerida. Normaalne see kindlasti pole, sest tagatipuks piirab see ka mu turgu – selles mõttes hästi jabur olukord,» jätkab pommitaja, kes palga kättesaamiseks andnud asjale ka ametliku käigu.

Kohtuveskid võivad teinekord jahvatada aga väga aeglaselt. 2018/19 hooajal pallis Teppan teises Poola klubis Belchatowi Skras, kust palk kanti küll nagu kord ja kohus üle, kuid õhku jäi üks teine lubatud boonus. Selle sai meie mees tänu Cresta firma (spordi)advokaatidele kätte alles eelmise aasta suvel.

«Minu õnneks vahetus Belchatowis juhtkond, kes otsustas kogu negatiivse mineviku ära klaarida,» avab Teppan tausta, kuid lisab, et Bedžinis ta seda juhtumas ei näe.

«Seal on kogu aeg probleeme olnud, sõltumata sellest, kes eesotsas istub. Kui mina seal mängisin, siis üks kuu ei saanud me seepärast palka, et üks varasem kohtukaasus oli klubi jaoks jõudnud sinnani, et kui nad poleks võlga ära maksnud, jäänuks liiga lihtsalt pooleli. Eks minul tuleb nendega samasugune, sundmaksmise olukord tekitada.»

