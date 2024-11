VIDEO Valladolid valis välja Karl Jakob Heina selle hooaja viis parimat tõrjet

22-aastane Hein, kes aastaid kuulunud Londoni Arsenali hingekirja, liitus suvel laenulepingu alusel Hispaania kõrgliigas palliva Valladolidiga. Ta on kõigis 13 La Liga matšis seisnud postide vahel ning teinud selle ajaga kolm nullimängu. Tõrjeid on eestlasel kogunenud 43, mis on selle arvestuse kolmas näitaja.