Vigastuse seljatanud Eesti esiduo saab tippkonkurentsi naasta

Kaldvee sõnas, et trenni on tehtud viimastel nädalatel suures osas nagu plaanitud ning võistlusisu on suur. «Meie viimane treeneritega toimunud laager aitas kindlasti tehnikat lihvida ning stabiilsust leida. Võistlusisu on suur ja loodetavasti saame head mängu uuesti ka sel nädalal näidata.»