Eesti talent teenis profilepingu David Beckhami võistkonnas

E-sport lööb maailmas aina enam laineid. Miljonitesse küündivate auhinnarahadega turniirid tulistamismängudele on üks suund, kuid teine on reaalses elus harrastatavate spordialade liikumine ekraanide taha.

Neist ehk ühed populaarsemad ongi vormeli- ja jalgpallimängud. Elu on aga näidanud, et profitasemel tegelevad nende aladega peaasjalikult mehed ja poisid, sest naiste ja tüdrukute osakaal on vaid viis protsenti.