Toyota tiim enne otsustavat etappi: Hyundail on pinge peal

Järgmisel nädalavahetusel saab WRC hooaeg läbi, kui Jaapanis jagatakse välja MM-tiitlid nii sõitjate kui ka tiimide arvestuses. Hyundai on juba kindlustanud sõitjate tiitli. Kas selle saab Thierry Neuville või Ott Tänak, selgitavad ralliässad omavahel välja. Praegu edestab belglane 25 punktiga eestlast.

Hyundail on ka eelis tootjate arvestuses, vahe Toyotaga on 15 silma. Toyota jäi viimati MM-tiitlist ilma 2017. aastal, kui nad WRCss naasid. «Selle võitmine pole kõige lihtsam, aga oleme ikkagi mängus,» ütles Latvala DirtFishile. «Peame võtma laupäeval esimesed kaks kohta. Lisaks peame võimu näitama ka pühapäeval ja punktikatsel. See pole lihtne ülesanne, aga saime Tšiilis sellega hakkama.

Jaapanis on Hyundail pinge peal, sest nende sõitjad peavad võitlust meistritiitli eest. See pinge on naljakas asi. See muudab sõidu teistsuguseks ja võib avada meile ukse. Thierry'l on esimest korda võimalus võita tiitel. Ta vaevalt läheb Jaapanisse ründama, mistõttu võib uks tiimide MM-tiitli lahinguss avaneda just meile. Ülesanne pole lihtne, aga võimalus on olemas.»

Soomlase sõnutsi pole Toyotal olnud kerge hooaeg ning Hyundai on olnud järjepidevam. Viimaste pealik Cyril Abiteboul on uhke ja tunneb kergendust, et sõitjate MM-tiitel on Hyundai ajaloos esmakordselt kindlustatud. Seevastu on vaja veel kõvasti tööd rügada, sest hooaeg on läbi alles siis, kui on jõutud Jaapani ralli punktikatse finišisse.