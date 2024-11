Eesti vormelilootus F1sse hüpanud rivaalidest: tahaks isegi, aga nii lihtsalt asjad ei käi

Käimasolev F2 hooaeg on eriline, sest terve hooaja jooksul on mitu sõitjat põhjusel või teisel saanud osaleda F1 etapil. Eesti vormelisõitja Paul Aroni arvates on see selgelt tõestanud, et F2-sarja konkurents on väga tugev ning seal sõidavad maailma parimad noored, kes suudavad vajadusel astuda vastu ka tipptegijatele.