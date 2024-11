Tänak lubas Jaapanis vajutama minna: me ei saa lihtsalt tagasi hoida

«Jaapani ralli on järjekordne nõudlik etapp, ilmselt üks raskemaid, mida asfaldil sõita tuleb. Kindlasti on see kõige aeglasem asfaldiralli, mis tänavu MM-kalendrisse kuulub: sealsed teed on väga käänulised ja kitsad ehk sa kulgedki igal pool aeglaselt.

Seetõttu tunduvad need katsed tihti ka lõputud, seega koos vahelduva teekatte ja üldiste väljakutsega on see väga keeruline ralli,» iseloomustas 2019. aasta ilmatšempion esmalt eesootavat võidukihutamist.

Seejärel jõudis ta aga päris teema ehk hooaja kulminatsioonini. «Jaapan on kõiki MM-tiitleid silmas pidades ülimalt oluline, seega kavatseme anda endast kõik, et meil asjad õnnestuksid. Arvestades MM-sarja punktiseisu ei saa me ennast lihtsalt tagasi hoida.

Teame, et Toyota paneb kõik mängu ning punktivahe nendega on võrdlemisi väike, seega tuleb meil võidelda, et oma edu hoida. Me kõik peame olema oma ülesannete kõrgusel: läheme sellele rallile võitlema ning kavatseme anda endast parima,» sõnas Tänak Hyundai pressiteenistusele.

Tänak jääb enne viimast etappi MM-sarja üldliidrist Thierry Neuville'ist maha 25 punktiga. Teoorias on Jaapanis laual küll maksimaalselt 30 silma, kuid selleks peaks belglane ikkagi midagi tõsiselt ära käkkima (loe: katkestama), et meie mees temast mööda saaks.

Küll on asjalood põnevamad võistkondlikus arvestuses, kus Hyundai edestab Toyotat kõigest 15 punktiga. Seal on maksimaalselt laual veel 55 punkti.

21.-24. novembrini sõidetav Jaapani ralli algab Eesti aja järgi neljapäeva keskpäeval, kuid kulgeb suures osas muidu reede, laupäeva ja pühapäeva öötundidel.