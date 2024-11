Kui vaadata otsa punktitabelile, siis individuaalses heitluses on kõik kaardid Neuville'i käes, kes edestab Tänakut 25 punktiga. Jaapanis on küll maksimaalselt võimalik saada 30 punkti, kuid arvestades tänavust punktisüsteemi, kus punkte on võimalik teenida nii reede-laupäeva kui eraldi ka pühapäeva eest, on belglasel pigem keeruline olukorda ära käkerdada.

Sõitjate hetkeseis: 1. Neuville 225, 2. Tänak 200, 3. Evans 185, 4. Ogier 166

Võistkondlikus arvestuses on seis põnevam, sest seal on Hyundai edu Toyota ees 15 punkti ning maksimaalselt on Jaapanis võimalik saada 55 silma.

Tiimide hetkeseis: 1. Hyundai 526, 2. Toyota 511, 3. M-Sport 267

«Jaapan on kõiki MM-tiitleid silmas pidades ülimalt oluline, seega kavatseme anda endast kõik, et meil asjad õnnestuksid. Arvestades MM-sarja punktiseisu ei saa me ennast lihtsalt tagasi hoida.

Teame, et Toyota paneb kõik mängu ning punktivahe nendega on võrdlemisi väike, seega tuleb meil võidelda, et oma edu hoida. Me kõik peame olema oma ülesannete kõrgusel: läheme sellele rallile võitlema ning kavatseme anda endast parima,» sõnas Tänak ralli eel.

Jaapani ralli ajakava Neljapäev 2.01 – Testikatse Kuragaike Park (2,75 km) 12.05 – SS1 SSS Toyota Stadium 1 (2,15 km) Reede 00.44 – SS2 Isegami's Tunnel 1 (23,67 km) 01.44 – SS3 Inabu / Shitara 1 (19,38 km) 03.12 – SS4 Shinsiro 1 (17,41 km) 06.32 – SS5 Isegami's Tunnel 2 (23,67 km) 07.32 – SS6 Inabu / Shitara 2 (19,38 km) 09.00 – SS7 Shinsiro 2 (17,41 km) 11.35 – SS8 Okazaki SSS 1 (2,54 km) 11.44 – SS9 Okazaki SSS 2 (2,54 km) Laupäev 01.05 – SS10 Mt Kasagi 1 (16,47 km) 02.03 – SS11 Nenoue Kougen 1 (11,60 km) 03.16 – SS12 Ena 1 (22,79 km) 06.05 – SS13 Mt Kasagi 2 (16,47 km) 07.08 – SS14 Nenoue Kougen 2 (11,60 km) 08.16 – SS15 Ena 2 (22,79 km) 12.05 – SS16 SSS Toyota Stadium 2 (2,15 km) Pühapäev 00.39 – SS17 Nukata 1 (20,23 km) 01.35 – SS18 Lake Mikawako 1 (13,98 km) 02.38 – SS19 Nukata 2 (20,23 km) 05.17 – SS20 SSS Toyota Stadium 2 (2,15 km) 07.15 – SS21 Lake Mikawako 2 (13,98 km, punktikatse)