Tõde tuli päevavalgele: Toyota ajas rallisõpradele kärbseid pähe

Nimelt nägi neljapäeval ilmavalgust M-Spordi dokumentaali «More than Machine» järjekordne osa, milles Fourmaux ütleb ühel hetkel oma kaasale: «Sain Hyundailt pakkumise ning samamoodi on mul jätkuvalt laual pakkumine Toyotalt, nagu sulle juba varem olen öelnud.»

Kui Hyundai huvi pole mingi saladus, siis Toyota oma küll, sest tiimipealik Jari-Matti Latvala on varasemalt pidevalt väitnud, et nemad pole Fourmaux'ga läbirääkimisi pidanud.

Need kaadrid tõestavad aga taas, et avalikkusele ja meediale aetakse sageli kärbseid pähe...

Mis puudutab aga M-Sporti, siis vähemalt Kreeka MM-etapi eel sõnas prantslane, et neilt pole ta veel mingit pakkumist saanud. «Ei, ootan jätkuvalt nende taga. Tundub, et nad ei tahagi mind,» sõnas prantslane ning uuris seejärel kaasalt, mida ta tegema peaks.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener on varem öelnud, et nemad soovivad kokku panna võimalikult konkurentsivõimelise võistkonna, kuid selle juures on lihtsalt üks aga. «Samal ajal tuleb meil jääda realistlikuks ning anda endale aru, millised eelarvelised vahendid meil on. Vahel tähendab see lihtsalt, et meil tuleb kellestki loobuda ja ma ei räägi siinkohal ainult Adrienist,» meenutab rallit.fi Milleneri öeldut.