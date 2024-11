Miks sünnivad Eesti mootorispordi dünastiad ja kuidas neid hoida?

Eestis on palju kuulsaid spordiperekondi, koguni sugupõlvi. Mootorispordi ühed nimekaimad on kardi- ja ringrajamaailmas tegusid teinud Korjused ja motokrossisuguvõsa Leokid. Kuidas on sellistele dünastiatele pandud alus ja mis samuti põletavalt oluline: kui palju on tänapäeva nutiühiskonnas vaja vaeva näha, et järgmist põlvkonda tegudele innustada?